Кожен з нас, коли заходить в літак трохи нервується. Всі ці інструктажі з ременем безпеки, кисневою маскою, жилетом ми уважно слухаємо, але все ж таки сподіваємося, що нам всі ці приладдя не знадобляться. Особливий жах викликають повідомлення, як наприклад про літак, що загорівся в Пекіні під час злету, з пасажирами на борту.

Політ літака пасажирського рейсу Уральських авіаліній у підмосковному Жуковському тривав 1 хвилину і 20 секунд, аж поки командир не посадив борт посеред кукурудзяного поля.

Усі 224 пасажири та екіпаж залишились живі, близько 20 осіб отримали легкі травми. На диво все закінчилось добре, адже літак був щойно заправлений, а отже міг легко спалахнути.

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Владислав Петренко, який окрім пілотування, розслідує авіакатастрофи каже, що під Москвою екіпаж спрацював професійно. Навіть фактична помилка не випустити шасі насправді врятувала від імовірної пожежі.

Розслідувачі одразу оголосили версію, що у двигуни потрапили птахи, однак, є кілька розбіжностей. Російський дослідник Юрій Антіпов розкритикував офіційну версію, каже, що слідів крові і пір`я птахів на борту не було.

Пілоти погоджуються, що враження птахами одразу двох двигунів це вкрай рідкісний випадок.

Найвідоміший такий випадок був 2009 році на річці Гудзон у Нью-Йорку. Airbus А320 потрапив у зграю птахів і приземлився на річку, усі 155 пасажирів і членів екіпажу вижили.

На думку Антіпова, потрапляння птаха у сопло двигуна, не може викликати кілька спалахів які видно на відео при падінні літака у підмосковному Жуковському. Він каже, що це підтікання палива, через несправність системи. Однак, на практиці ціле крило літака не може видавати іскри або спалахи.

Імовірно, у двигуни уральського Airbus таки щось потрапило, на іншому відео зафіксували птаха.

За однією із версій, поблизу Жуковського було старе сміттєзвалище, подібне є і в Україні, поблизу Борисполя. У аеропорті вже не знають, як воювати із несанкціонованим сміттям, але до самого аеропорту, на щастя, зграї не літали.

До того ж, слід боятися насамперед великих хижих птахів, вони можуть пробити зовнішній контур турбіни.

Протиповітряною обороною, а саме захистом від птахів, опікується ціла орнітологічна служба летовища. Там, де сідають та злітають борти встановлюють прилади для боротьби із пернатими.

Але для більшого ефекту орнітологи дослідили, чого ще бояться птахи, і винайшли майже психологічну зброю. Значно простіше захищатись від пернатих легкомоторним літакам. Пілот Олександр Дмитрієв каже, що неодноразово зустрічав їх у небі.

У пілотів літака, що сів на кукурудзяне поле, було всього лише кількасот метрів, та менше аніж 1,5 хвилини. Це можливо при професійній майстерності в сумі з технікою, що не підвела.

Інший випадок, вже трагічний, стався у травні у московському Шереметьєвому. Літак Sukhoi Superjet 100 на посадці раптом загорівся.

На думку Петренка, це сталося через недопрацьовану модель літака, а саме паливну систему, до якої кріпиться шасі. Також тут була помилка екіпажу – не надто м`яка посадка.

Міждержавний авіаційний комітет у попередньому звіті заявив, що на фюзеляжі знайшли сліди від блискавки. Але такі літаки оснащені спеціальними пристроями проти грозових фронтів.

Розряд блискавки, який потрапляє в лайнери, може бути еквівалентним вибуху чверті тонни тротилу, але сучасні Boeing і Airbus захищені і від таких ударів.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення вертольота та невеликого літака в небі над Майоркою загинули семеро людей.