У селі Кочерові Житомирської області у чоловіка вкрали авто під час його продажу.

У 27-річного жителя Родомишля вкрали авто, яке він продавав у селі Кочерові Житомирської області.

16 вересня він зустрівся з трьома наочно знайомими, які хотіли купити його авто Opel Vectra. Покупці не зійшлися в ціні, але ключі і документи на автомобіль все ж виявилися у них в руках.

Поки власник машини ходив в магазин, ті поїхали без його згоди.

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Поліцейським вдалося встановити 39-річного жителя Коростишівського району, який підтвердив свою присутність під час інциденту, але розповів зовсім іншу версію.

Також був знайдений автомобіль, який доставлений на спецмайданчик.

За фактом відкрито провадження за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК.

Триває встановлення всіх обставин.

Нагадаємо, у червні в кафе на вулиці Лютеранській в Києві обікрали співробітника посольства Австрії в Україні.