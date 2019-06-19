PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У центрі Києва обікрали дипломата з Австрії

У кафе на вулиці Лютеранській у Києві обікрали співробітника посольства Австрії в Україні.

У центрі Києва обікрали дипломата з Австрії

У співробітника посольства Австрії в Україні вкрали документи і гроші в кафе на вулиці Лютеранській у Києві.

Чоловік звернувся в поліцію із заявою про крадіжку особистих речей.

Читайте: Пограбування у Дніпрі: у чоловіка біля під’їзду відібрали сумку з $100 тис.

У дипломата вкрали робочі документи, банківські картки, €100 і 1 тис. грн.

За фактом заведено кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині пограбували банк.

Джерело: Страна

Фото: Інформатор

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Куди піти на День молоді у Києві – афіша
У Києві на 12 годин перекриють рух транспорту в районі Шулявки
Верховний суд скасував рішення щодо тарифів на утримання будинків у Києві
У центрі Києві два автомобілі провалилися під асфальт
Водій, який проїхався пішохідним мостом у Києві, ховається від копів: хто він такий
Коли вибори мера Києва та депутатів Київради
Затори в Києві: стоять мости і правий берег міста (КАРТА)
У Києві фельдшер намагався пронести наркотики у СІЗО
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка