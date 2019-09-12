Поліція Харкова близько 16.00 затримала на вулиці чоловіка, який підозрюється у побитті та зґвалтуванні 12-річної дівчинки.

Зловмисником, який зґвалтував дівчинку, виявився безробітний 34-річний харківʼянин.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії, вирішується питання щодо оголошення підозри.

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Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.







У Харкові затримали підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної школярки / 2 фотографии

Нагадаємо, у Харкові серед білого дня зґвалтували 12-річну дівчинку, яка поверталася зі школи. На вулиці до неї підійшов невідомий, який ударив її в обличчя та затягнув у посадку.