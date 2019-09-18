Спецпідрозділи Корд та Альфа затримали чоловіка, який замінував міст Метро.
Правоохоронцям вдалося затримати чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.
Цю інформацію підтвердив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Так, його затримали, – сказав міністр.
Стало відомо, що у поліції планують відкрити кримінальне провадження за статею підготовка до терористичного акту.
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У мережі з’явилося фото затримання чоловіка на мосту Метро.
Нагадаємо, міст Метро перекрили через те, що чоловік погрожував його підірвати.
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