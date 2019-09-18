Стали відомі прикмети чоловіка, який погрожує підірвати міст Метро у Києві.

Невідомого, через якого перекритий міст Метро у Києві, описали як “особу у камуфляжі і блакитному береті, можливо з карабіном”. У нього довге волосся, зав’язане у хвості, і зріст близько 180 см.

Стрілець обв’язався українським прапором. На вигляд йому приблизно 35 років.

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Видання The Babel стверджує, що їм вдалося встановити особу чоловіка. Це 42-річний виходець з Криму Олексій Белько.

Згідно з даними з сайту КМДА, він Белько є учасником антитерористичної операції та подавав клопотання про отримання земельної ділянки. Він мав звання старшого сержанта, обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла звʼязку військової частини А 3628, розташованої у Броварах Київської області.

26 червня суд визнав Белька винним у самовільному залишенні військової частини. Його засудили на 7 днів арешту з утриманням на гауптвахті.

Нагадаємо, що 18 вересня у Києві міст Метро перекритий через загрозу вибуху.