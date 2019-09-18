PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

З’явилося відео спецоперації із затримання Олексія Белька

З’явилося відео спецоперації із затримання Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро.

З’явилося відео спецоперації із затримання Олексія Белька

Було опубліковано відео зі спецоперації із затримання Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро.

На ньому видно, як кілька військових оточують стрілка. У свою чергу Белько не чинить ніякого опору. Він спочатку викидає автомат через вікно машини, а потім подає знак рукою, щоб не стріляли. Після цього чоловік повільно виходить з машини і лягає на землю.

Читайте: Стрілку на мосту Метро Олексію Бельку загрожує довічне – Аваков

Далі його ведуть з місця події.

Нагадаємо, що 18 вересня Олексій Белько погрожував підірвати міст Метро. Через це на кілька годин міст Метро був перекритий.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Міст метро у Києві під загрозою вибуху: як ліквідовували злочинця
Міст метро у Києві під загрозою вибуху: як ліквідовували злочинця
Міст Метро в Києві перекритий через загрозу вибуху
Міст Метро в Києві перекритий через загрозу вибуху
Що відомо про стрілка Олексія Белька – біографія
Що відомо про стрілка Олексія Белька – біографія
У Києві відновили рух метро червоною гілкою
У Києві відновили рух метро червоною гілкою
Мост Метро перекрыли
Поліція затримала чоловіка, який замінував міст Метро
У Києві не працюють кілька станцій червоної гілки метро
У Києві не працюють кілька станцій червоної гілки метро
Мост Метро перекрыли
Міст Метро перекрито: ціни на таксі зросли у чотири рази
У камуфляжі і обв’язаний українським прапором: прикмети стрілка на мосту Метро
У камуфляжі і обв’язаний українським прапором: прикмети стрілка на мосту Метро
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка