З’явилося відео спецоперації із затримання Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро.

Було опубліковано відео зі спецоперації із затримання Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро.

На ньому видно, як кілька військових оточують стрілка. У свою чергу Белько не чинить ніякого опору. Він спочатку викидає автомат через вікно машини, а потім подає знак рукою, щоб не стріляли. Після цього чоловік повільно виходить з машини і лягає на землю.

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Далі його ведуть з місця події.

Нагадаємо, що 18 вересня Олексій Белько погрожував підірвати міст Метро. Через це на кілька годин міст Метро був перекритий.