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Стрілку на мосту Метро Олексію Бельку загрожує довічне – Аваков

Стрілку Олексію Бельку, який заявляв про намір підірвати міст Метро, тепер загрожує довічне.

Стрілку на мосту Метро Олексію Бельку загрожує довічне – Аваков

Міністр МВС Арсен Аваков і начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповіли подробиці спецоперації з затримання стрілка, через якого міст Метро був перекритий.

– Все обійшлося, хочу подякувати поліції. Зараз стрілок вже доставлений до відділення поліції. Дякуючи Богові, без жертв і без втрат, – заявив міністр МВС Арсен Аваков.

Він передав слово керівнику столичної поліції Андрію Крищенку, який повідомив про подробиці:

– Близько 16 години почали надходити численні дзвінки за гарячою лінію 102, що людина на авто перекрила рух на мосту Метро та здійснила кілька пострілів у повітря. Він не висував ніяких вимог та кричав, що у нього є вибухівка. У місті був веденний план Серена, через 10 хвилин було введено спецоперацію Грім.

Читайте: Рух мостом Метро відновлять через півтори-дві години

На брифінгу повідомили, що терористу Олексію Бельку тепер загрожує довічне.

Нагадаємо, що міст Метро перекрили через загрозу вибуху.

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