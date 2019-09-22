Неподалік села Новосілка у Хмельницькій області сталася аварія, в якій загинули чотири особи.

Чотири особи загинули у результаті зіткнення автомобіля Ford Mondeo з електроопорою поблизу села Новосілка у Хмельницькій області.

Аварія сталася близько другої години ночі.

За інформацією Нацполіції, 25-річний водій не зміг впоратися з управлінням, у результаті чого транспортний засіб зіткнувся з електроопорою та перекинувся.

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– Водій Ford Mondeo отримав політравми та госпіталізований в місцеву лікарню. Ще один 28-річний пасажир не постраждав, – йдеться у повідомленні.

Чоловік, який перебував за кермом авто, міг бути п’яним.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

До слова, у Вінницькій області вантажівка врізалася в чотири авто, які зупинилися на червоний сигнал світлофора.