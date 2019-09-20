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Факти / Надзвичайні події

На Вінниччині вантажівка протаранила чотири авто: автобус та три машини злетіли в кювет

У Вінницькій області вантажівка протаранила чотири авто, які зупинилися червоний сигнал світлофора. Внаслідок аварії пасажирський автобус та три авто злетіли у кювет.

На Вінниччині вантажівка протаранила чотири авто: автобус та три машини злетіли в кювет

У селі Нижча Кропивна Вінницької області водій вантажівки вантажівка DAF з напівпричепом протаранив колону автомобілів, які стояли на червоний сигнал світлофора.

Читайте: Один влетів у зупинку, інший – у кювет: на Львівщині зіткнулися мікроавтобуси

Вантажівка протаранила пасажирський автобус Богдан сполученням Вінниця – Ладижин, Mercedes Sprinter, ВАЗ 2101 та мікроавтобус OPEL Movano. Від удару ці автомобілі перекинулись у кювет.

– Внаслідок аварії постраждали четверо пасажирів автобусу: 19-річний житель Тульчинського району, 28 та 53-річні жителі Ладижина та 43-річний житель Гайсинського району. Вони з забоями та саднами госпіталізовані, – розповіли у ГУНП у Вінницькій області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України. Санкції статті передбачають до 3 років обмеження волі.

На Вінниччині вантажівка протаранила чотири авто: автобус та три машини злетіли в кювет / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що на Дарницькому мосту в Києві сталася подвійна ДТП. Hyundai протаранив Lexus під час оформлення аварії.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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