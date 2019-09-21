Під Одесою між селами Нова Долина та Прилиманське маршрутка зіткнулася з бензовозом. Троє людей госпіталізовані.
В Одеській області на Овідіопольській дорозі о 14.11 зіткнулися маршрутне таксі Mercedes Sprinter №52 Одеса-Велика Долина і автоцистерна.
Внаслідок ДТП загинуло дев’ятеро осіб, ще трьох постраждалих госпіталізували до лікарні.
За словами очевидців, маршрутка була переповнена. У ній перебували 52 пасажири.
Під Одесою переповнена маршрутка зіткнулася з бензовозом – 9 загиблих / 2 фотографии
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Поліція встановлює причини ДТП. На місці працюють слідчо-оперативна група, рятувальники і медики.
До слова, раніше Факти ICTV писали про ДТП на мосту Києві, де Hyundai влетів у Lexus під час оформлення аварії.
Фото: Odessa online, ДСНС
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