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Факти / Надзвичайні події

Під Одесою переповнена маршрутка зіткнулася з бензовозом – 9 загиблих

Під Одесою між селами Нова Долина та Прилиманське маршрутка зіткнулася з бензовозом. Троє людей госпіталізовані.

Під Одесою переповнена маршрутка зіткнулася з бензовозом – 9 загиблих

В Одеській області на Овідіопольській дорозі о 14.11 зіткнулися маршрутне таксі Mercedes Sprinter №52 Одеса-Велика Долина і автоцистерна.

Внаслідок ДТП загинуло дев’ятеро осіб, ще трьох постраждалих госпіталізували до лікарні.

За словами очевидців, маршрутка була переповнена. У ній перебували 52 пасажири.

Під Одесою переповнена маршрутка зіткнулася з бензовозом – 9 загиблих / 2 фотографии

Читайте: Нова ДТП на Сумській у Харкові: дівчина на кабріолеті збила чотирьох пішоходів

Поліція встановлює причини ДТП. На місці працюють слідчо-оперативна група, рятувальники і медики.

До слова, раніше Факти ICTV писали про ДТП на мосту Києві, де Hyundai влетів у Lexus під час оформлення аварії.

Фото: Odessa online, ДСНС

Джерело: Нацполіція

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