Поліцейські затримали водія вантажівки, після того як йому надали медичну допомогу.

Правоохоронці встановили, що смертельна ДТП між селами Нова Долина та Прилиманським в Одеській області сталася з вини водія вантажівки.

Через це його вирішили затримати в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Затримання відбулося після надання водію необхідної медичної допомоги.

Нагадаємо, в Одеській області сталося зіткнення фури і маршрутного таксі Mercedes Sprinter №52. Внаслідок ДТП загинуло дев’ять осіб.