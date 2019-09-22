Поліцейські затримали водія вантажівки, після того як йому надали медичну допомогу.
Правоохоронці встановили, що смертельна ДТП між селами Нова Долина та Прилиманським в Одеській області сталася з вини водія вантажівки.
Через це його вирішили затримати в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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Затримання відбулося після надання водію необхідної медичної допомоги.
Нагадаємо, в Одеській області сталося зіткнення фури і маршрутного таксі Mercedes Sprinter №52. Внаслідок ДТП загинуло дев’ять осіб.
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