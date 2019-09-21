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ДТП на Одещині: кількість постраждалих зросла, рух транспорту ускладнений

Кількість постраждалих у ДТП під Одесою зросла до чотирьох людей.

ДТП на Одещині: кількість постраждалих зросла, рух транспорту ускладнений

Четверо людей, які постраждали у ДТП під Одесою, були госпіталізовані до лікарні.

Кількість загиблих під час аварії залишилась незмінною – дев’ятеро осіб.

У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб.

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Правоохоронці також повідомляють, що на ділянці дороги між селами Нова Долина і Прилиманське ускладнено рух транспорту.

Водіям рекомендують, за можливості, користуватися альтернативним шляхом.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, у ДТП під Одесою загинули дев’ятеро людей.

Джерело: Нацполіція

Фото: ДСНС

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