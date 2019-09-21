Кількість постраждалих у ДТП під Одесою зросла до чотирьох людей.

Четверо людей, які постраждали у ДТП під Одесою, були госпіталізовані до лікарні.

Кількість загиблих під час аварії залишилась незмінною – дев’ятеро осіб.

У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб.

Читайте: У Київській області в ДТП з вантажівкою загинули чотири людини

Правоохоронці також повідомляють, що на ділянці дороги між селами Нова Долина і Прилиманське ускладнено рух транспорту.

Водіям рекомендують, за можливості, користуватися альтернативним шляхом.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, у ДТП під Одесою загинули дев’ятеро людей.