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Факти / Надзвичайні події

У Києві невідомі обстріляли поліцейських. Введений план Сирена

На Оболонському проспекті в Києві невідомі відкрили вогонь по співробітниках поліції.

У Києві невідомі обстріляли поліцейських. Введений план Сирена

На Оболонському проспекті в Києві особи кавказької зовнішності відкрили вогонь по співробітниках поліції.

У столиці введено план Сирена.

Читайте: Водії не поділили дорогу: в Києві сталася стрілянина

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, у Києві чоловік стріляв у пасажирів тролейбусу, внаслідок чого постраждали двоє людей.

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