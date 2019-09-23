На Миколаївщині правоохоронці розшукують Володимира Касапу, який втік з Вознесенської колонії, відбуваючи покарання за умисне вбивство.
22 вересня, з колонії №72 у Вознесенську втік 35-річний Касап Володимир Вікторович уродженець Одеської області Татарбунарського району.
Чоловік був засуджений у 2017 році до восьми років позбавлення волі за вчинення умисного вбивства.
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Прикмети засудженого: зріст 180 см, вага 75 кг, волосся темне, очі світло-сірі, вуха, губи і ніс середні.
Одягнений в чорний спортивний костюм і темні кросівки.
Нагадаємо, 27 травня в Одесі пройшли заворушення в Південній виправній колонії загального режиму. Бунт стався через незадовільні умови утримання ув’язнених.
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