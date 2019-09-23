22 вересня на трасі Київ-Чоп вантажівка влетіла в автобус з пасажирами, який стояв на узбіччі. Загинули дев’ять осіб.

Близько 23.00 поблизу села Великий Молодьків у Новоград-Волинському районі Житомирської області сталася ДТП за участю вантажівки та пасажирського автобуса.

В результаті зіткнення загинули дев’ять осіб і 10 госпіталізовані.

Близько 22.30 55-річний водій DAF з напівпричепом (цистерна), рухаючись в напрямку Києва, не впорався з керуванням і зіткнувся з автобусом Житомир-Яремче, який стояв на узбіччі. 66-річний водій автобуса зупинився для заміни колеса.

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У момент ДТП частина пасажирів перебували на вулиці.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.

Нагадаємо, 21 вересня в Одеській області зіткнулися маршрутне таксі Одеса-Велика Долина та автоцистерна. Загинули дев’ять осіб.