З’явився поіменний список загиблих і постраждалих в ДТП в Одеській області. Серед жертв є непізнаний чоловік і сімейна пара.

У ДТП в Одеській області загинули дев’ять осіб. Наймолодшій жертві смертельної аварії 17 років.

Також серед загиблих є сімейна пара.

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У мережі опублікований поіменний список загиблих і постраждалих в ДТП в Одеській області.

Загиблі:

водій мікроавтобуса Тагієв Руслан Каримович, 1984 року народження;

Чіпуріна Юлія Володимирівна, 1989 року народження.;

Невечеря Сергій Петрович, 1974 року народження;

Саустьян Христина Сергіївна, 2001 року народження;

Щербицький Андрій Анатолійович, 1977 року народження;

Шпінь Ольга Анатоліївна, 1988 року народження;

Шпінь Петро Миколайович, 1985 року народження;

Редькін Марк Анатолійович, 2002 року народження;

невідомий, приблизно 30 – 35 років (дані встановлюються).

Постраждалі:

водій вантажівки – громадянин Орловський, 1971 року народження;

Колат І., 1980 року народження;

громадянин Ніколайчук, 1952 року народження;

громадянка Терешенок, 1988 року народження.

Нагадаємо, 21 вересня, у ДТП під Одесою загинули дев’ятеро людей.