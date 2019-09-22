З’явився поіменний список загиблих і постраждалих в ДТП в Одеській області. Серед жертв є непізнаний чоловік і сімейна пара.
У ДТП в Одеській області загинули дев’ять осіб. Наймолодшій жертві смертельної аварії 17 років.
Також серед загиблих є сімейна пара.
Читайте: Смертельна ДТП в Одеській області: водія вантажівки затримали
У мережі опублікований поіменний список загиблих і постраждалих в ДТП в Одеській області.
Загиблі:
- водій мікроавтобуса Тагієв Руслан Каримович, 1984 року народження;
- Чіпуріна Юлія Володимирівна, 1989 року народження.;
- Невечеря Сергій Петрович, 1974 року народження;
- Саустьян Христина Сергіївна, 2001 року народження;
- Щербицький Андрій Анатолійович, 1977 року народження;
- Шпінь Ольга Анатоліївна, 1988 року народження;
- Шпінь Петро Миколайович, 1985 року народження;
- Редькін Марк Анатолійович, 2002 року народження;
- невідомий, приблизно 30 – 35 років (дані встановлюються).
Постраждалі:
- водій вантажівки – громадянин Орловський, 1971 року народження;
- Колат І., 1980 року народження;
- громадянин Ніколайчук, 1952 року народження;
- громадянка Терешенок, 1988 року народження.
Нагадаємо, 21 вересня, у ДТП під Одесою загинули дев’ятеро людей.