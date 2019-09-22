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Факти / Україна

ДТП в Одеській області: з’явився список загиблих і постраждалих

З’явився поіменний список загиблих і постраждалих в ДТП в Одеській області. Серед жертв є непізнаний чоловік і сімейна пара.

дтп в одесской области

У ДТП в Одеській області загинули дев’ять осіб. Наймолодшій жертві смертельної аварії 17 років.

Також серед загиблих є сімейна пара.

Читайте: Смертельна ДТП в Одеській області: водія вантажівки затримали

У мережі опублікований поіменний список загиблих і постраждалих в ДТП в Одеській області.

Загиблі:

  • водій мікроавтобуса Тагієв Руслан Каримович, 1984 року народження;
  • Чіпуріна Юлія Володимирівна, 1989 року народження.;
  • Невечеря Сергій Петрович, 1974 року народження;
  • Саустьян Христина Сергіївна, 2001 року народження;
  • Щербицький Андрій Анатолійович, 1977 року народження;
  • Шпінь Ольга Анатоліївна, 1988 року народження;
  • Шпінь Петро Миколайович, 1985 року народження;
  • Редькін Марк Анатолійович, 2002 року народження;
  • невідомий, приблизно 30 – 35 років (дані встановлюються).

Постраждалі:

  • водій вантажівки – громадянин Орловський, 1971 року народження;
  • Колат І., 1980 року народження;
  • громадянин Ніколайчук, 1952 року народження;
  • громадянка Терешенок, 1988 року народження.

Нагадаємо, 21 вересня, у ДТП під Одесою загинули дев’ятеро людей.

Джерело: Думская

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