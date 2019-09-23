У Чернігові підліток за кермом легковика не впорався з керуванням на мокрій дорозі та протаранив дерево. Водій та три його пасажири загинули.

У Чернігові підліток взяв дідів легковик Volkswagen Passat, зібрав друзів-однолітків і поїхав кататися.

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Під час спуску з пагорба на мокрій дорозі він не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з деревом.

– Удар був такої сили, що автомобіль розірвало на частини. Дівчині, яка сиділа на пасажирському сидінні, пощастило залишитися живою, вона госпіталізована, – розповіли у поліції.

Внаслідок ДТП загинули водій та три його пасажири.







У Чернігові підліток за кермом легковика протаранив дерево – загинули четверо людей / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на трасі Київ-Чоп вантажівка влетіла в автобус з пасажирами, який стояв на узбіччі. Загинули дев’ять осіб.