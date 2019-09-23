Поблизу села Бзів у Баришівському районі Київської області вантажівка протаранила припаркований на узбіччі автобус, який наїхав на трьох чоловіків.
На автодорозі Київ-Харків вантажівка врізалася у припаркований пасажирський автобус, який від удару покотився вперед і наїхав на трьох чоловіків.
В результаті зіткнення вантажівку протягло вперед і вона в’їхала у ще одне авто на узбіччі.
Двоє людей загинули на місці події, третій чоловік помер вже в машині швидкої допомоги.
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Поліція встановлює причини ДТП.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Вантажівка влетіла в припаркований автобус під Києвом: троє загиблих / 4 фотографии
Нагадаємо, 22 вересня на трасі Київ-Чоп вантажівка влетіла в автобус з пасажирами, який стояв на узбіччі. Загинули дев’ять осіб.
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