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Факти / Надзвичайні події

Вантажівка влетіла в припаркований автобус під Києвом: троє загиблих

Поблизу села Бзів у Баришівському районі Київської області вантажівка протаранила припаркований на узбіччі автобус, який наїхав на трьох чоловіків.

дтп под киевом

На автодорозі Київ-Харків вантажівка врізалася у припаркований пасажирський автобус, який від удару покотився вперед і наїхав на трьох чоловіків.

В результаті зіткнення вантажівку протягло вперед і вона в’їхала у ще одне авто на узбіччі.

Двоє людей загинули на місці події, третій чоловік помер вже в машині швидкої допомоги.

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Поліція встановлює причини ДТП.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Вантажівка влетіла в припаркований автобус під Києвом: троє загиблих / 4 фотографии

Нагадаємо, 22 вересня на трасі Київ-Чоп вантажівка влетіла в автобус з пасажирами, який стояв на узбіччі. Загинули дев’ять осіб.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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