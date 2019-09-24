У Дніпрі 15-річна дівчинка впала в шахту ліфта. Внаслідок цього у неї зламана нога у кількох місцях, а також травми обличчя.

У Дніпрі три дівчинки заходили в ліфт на першому поверсі, коли дві зайшли, двері початку закриватися і вже практично закрилася, коли вони вирішили відкрити їх і притримувати, щоб їх подруга проскочила всередину.

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Однак в цей момент ліфт поїхав вгору, а дівчинка впала в шахту.

Внаслідок інциденту дівчинка зламала ногу в кількох місцях, а також отримала травми обличчя, синці та садна.























У Дніпрі дівчинка впала в шахту ліфта / 6 фотографий

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