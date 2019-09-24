PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

В Одесі обірвалася кабіна атракціону Bomber

На Аркадійській алеї в Одесі під час пробного пуску обірвалася кабіна атракціону Bomber.

В Одесі обірвалася кабіна атракціону Bomber

Пуск атракціону був пробним, тому в кабіні нікого не було.

Вона могла відлетіти на людей, які прогулювалися алеєю, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Територію обгородили.

Читайте: В Одеській області чоловік загинув через падіння з атракціону

В Одесі обірвалася кабіна атракціону Bomber

Нагадаємо, внаслідок перекидання атракціону-батута у Кривому Розі постраждали п’ятеро дітей і двоє дорослих.

Джерело: 7 канал

Фото: 7 канал

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ДТП на Одещині: кількість постраждалих зросла, рух транспорту ускладнений
ДТП на Одещині: кількість постраждалих зросла, рух транспорту ускладнений
Під Одесою переповнена маршрутка зіткнулася з бензовозом – 9 загиблих
Під Одесою переповнена маршрутка зіткнулася з бензовозом – 9 загиблих
Лікарня
В Одесі у шкільній їдальні отруїлися 53 учні
В Одесу зайшов американський десантний катамаран USNS Yuma
В Одесу зайшов американський десантний катамаран USNS Yuma
27 школярів із симптомами сальмонельозу. Отруєння в одеській школі
27 школярів із симптомами сальмонельозу. Отруєння в одеській школі
Відпочинок у Одесі: житло, пляжі, розваги
Відпочинок у Одесі: житло, пляжі, розваги
Центр в диму: в Одесі горять поля зрошення
Центр в диму: в Одесі горять поля зрошення
Звільнені з полону моряки повернулися до Одеси
Звільнені з полону моряки повернулися до Одеси
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка