У Хмельницькому внаслідок ДТП, що сталася на території однієї з військових частин, загинув військовослужбовець.

Слідчі Державного бюро розслідувань з’ясовують обставини смертельної ДТП на території військової частини у Хмельницькому.

За попередніми даними, старший солдат-контрактник за кермом війського Уралу 4320 не впорався з керуванням та зіткнувся із бетонною електроопорою.

Внаслідок аварії військовий, який знаходився в кузові, загинув.

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Відкрито провадження за ч. 1 ст. 415 ККУ – Порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого.

Якщо провину контрактника доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.











Урал зніс електроопору на території частини у Хмельницькому – загинув військовий / 3 фотографии

Нагадаємо, нещодавно в Чернігівській області водій БРЕМ (броньованої ремонтно-евакуаційної машини) наїхав на військовослужбовця-контрактника, притиснувши його до танку Т-64БВ, який рухався попереду.

Фото: ДБР