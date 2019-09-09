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Факти / Надзвичайні події

Притис до танка: на Чернігівщині броньовик задавив військового

Столичне управління ДБР розслідує обставини загибелі військовослужбовця-контрактника під час руху колони військової техніки.

на Чернігівщині броньовик задавив військового

Поблизу села Гончарівське Чернігівської області водій БРЕМ (броньованої ремонтно-евакуаційної машини) порушив правила водіння спецмашини та наїхав на військовослужбовця-контрактника оперативного командування Північ, притиснувши його до танка Т-64БВ, що рухався попереду.

Від отриманих травм він помер дорогою до медичного закладу.

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ДБР допитало очевидців, призначено експертизи, проводяться слідчі експерименти.

Порушено справу за ч. 1 ст. 415 ККУ – Порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого.

  • на Чернігівщині броньовик задавив військового
  • на Чернігівщині броньовик задавив військового
  • на Чернігівщині броньовик задавив військового
  • на Чернігівщині броньовик задавив військового
  • на Чернігівщині броньовик задавив військового
  • на Чернігівщині броньовик задавив військового
Притис до танка: на Чернігівщині броньовик задавив військового / 3 фотографии

Нагадаємо, взимку на полігоні у Київській області двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Джерело: ДБР

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