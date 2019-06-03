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Факти / Надзвичайні події

В Одеській області чоловік загинув через падіння з атракціону

У місті Білгород-Дністровський (Одеська область) чоловік випав з крісла атракціону і загинув.

Атракціон

У місті Білгород-Дністровський (Одеська область) під час підйому атракціону з крісла випав 41-річний чоловік. Внаслідок падіння він загинув.

У Нацполіції заявили, що, попередньо, причиною події стала несправність фіксуючого кріплення атракціону.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

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Також з’ясували, що атракціон ввели в експлуатацію без повного пакету дозволів.

До слова, у селі Репехів (Львівська область) чоловік випав з кошика повітряної кулі, внаслідок чого помер.

Джерело: прокуратура Одеської області

Фото: прокуратура Одеської області

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