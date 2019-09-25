В Одеській області мати 10-річного хлопчика знайшла сина в зашморгу з канату від шведської стінки.

У місті Южне на Одещині 10-річний хлопчика повісився на зашморгу з канату від шведської стінки. Усі спроби медиків реанімувати дитину, на жаль, виявилися марними.

Слідчо-оперативною групою встановлено, що трагедія сталася, коли хлопчик грався у своїй кімнаті. Він заліз на стінку, заплутався і впав. У цей час мати дитини була у сусідній кімнаті.

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Родина цілком благополучна, раніше в поле зору правоохоронних органів не потрапляла.

Правоохоронці кваліфікують це, як нещасний випадок.

Нагадаємо, у Дніпрі 15-річна дівчинка впала в шахту ліфта. Внаслідок цього у неї зламана нога у кількох місцях, а також травми обличчя.