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Факти / Надзвичайні події

Заплутався і впав: на Одещині хлопчик повісився на шведській стінці

В Одеській області мати 10-річного хлопчика знайшла сина в зашморгу з канату від шведської стінки.

Заплутався і впав: на Одещині хлопчик повісився на шведській стінці

У місті Южне на Одещині 10-річний хлопчика повісився на зашморгу з канату від шведської стінки. Усі спроби медиків реанімувати дитину, на жаль, виявилися марними.

Слідчо-оперативною групою встановлено, що трагедія сталася, коли хлопчик грався у своїй кімнаті. Він заліз на стінку, заплутався і впав. У цей час мати дитини була у сусідній кімнаті.

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Родина цілком благополучна, раніше в поле зору правоохоронних органів не потрапляла.

Правоохоронці кваліфікують це, як нещасний випадок.

Нагадаємо, у Дніпрі 15-річна дівчинка впала в шахту ліфта. Внаслідок цього у неї зламана нога у кількох місцях, а також травми обличчя.

Джерело: Нацполіція

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