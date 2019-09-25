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Факти / Надзвичайні події

Зачепив стегнову артерію: на Харківщині чоловік випадково вбив себе сокирою

У Харківській області стався нещасний випадок – чоловік випадково травмувався сокирою, а швидка не встигла допомогти.

Сокира

На Харківщині у селі  Садове Близнюківського району 32-річний чоловік поранився під час роботи з сокирою.

Швидка прибула на місце події через чотири хвилини після виклику, але травма була летальною.

Читайте: У Києві під час пожежі згоріла жінка

Лікарі з’ясували, що під час роботи сокирою загиблий поранив себе в області стегнової артерії і стік кров’ю до прибуття бригади медиків.

Нагадаємо, у Дніпрі 15-річна дівчинка впала в шахту ліфта. Внаслідок цього у неї зламана нога у кількох місцях, а також травми обличчя.

Джерело: Depo.Харків

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