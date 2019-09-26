Співробітники СБУ викрили діяльність злочинної групи, яка протягом кількох років сприяла рейдерським захопленням майна по всій Україні.

Киянин у 2015 році організував та очолив банду рейдерів, яка протягом кількох років на замовлення відбирала чуже майно.

Раніше чоловік спеціалізувався на хакерських атаках на держреєстри України, і залучив до угрупування таких самих хакерів, а також колишніх працівників виконавчої служби, юстиції та держреєстраторів.

За $7-50 тис. вони виконували замовлення як приватних осіб, так і рейдерських угруповань.

– Зловмисники перереєстровували рухоме та нерухоме майно, незаконно знімали або накладали арешт, забезпечували незаконну передачу корпоративних прав, – розповіли в СБУ.

Їх затримали під час спецоперації з припинення рейдерського захоплення мережі АЗС, проведено майже 40 обшуків, вилучено мобільні термінали, комп’ютерну техніку, банківські картки із доказами протиправної діяльності.

Це стало підставою для затримання чорних реєстраторів у Києві.

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Усім повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ) і ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) ККУ.

Вирішується питання про застосування запобіжного заходу.















У Києві банда рейдерів за $7-50 тис. відбирала чуже майно / 4 фотографии

Нагадаэмо, 22 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ Про заходи щодо протидії рейдерству.