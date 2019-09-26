PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Києві банда рейдерів за $7-50 тис. відбирала чуже майно

Співробітники СБУ викрили діяльність злочинної групи, яка протягом кількох років сприяла рейдерським захопленням майна по всій Україні.

СБУ затримала банду рейдерів

Киянин у 2015 році організував та очолив банду рейдерів, яка протягом кількох років на замовлення відбирала чуже майно.

Раніше чоловік спеціалізувався на хакерських атаках на держреєстри України,  і залучив до угрупування таких самих хакерів, а також колишніх працівників виконавчої служби, юстиції та держреєстраторів.

За $7-50 тис. вони виконували замовлення як приватних осіб, так і рейдерських угруповань.

– Зловмисники перереєстровували рухоме та нерухоме майно, незаконно знімали або накладали арешт, забезпечували незаконну передачу корпоративних прав, – розповіли в СБУ.

Їх затримали під час спецоперації з припинення рейдерського захоплення мережі АЗС, проведено майже 40 обшуків, вилучено мобільні термінали, комп’ютерну техніку, банківські картки із доказами протиправної діяльності.

Це стало підставою для затримання чорних реєстраторів у Києві.

Читайте: Реакція на рейдерство: до ситуації навколо Схід Солар підключилося посольство Китаю

Усім повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 358  (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ) і ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) ККУ.

Вирішується питання про застосування запобіжного заходу.

  • У Києві банда рейдерів за $7-50 тыс. відбирала чуже майно
  • СБУ затримала банду рейдерів
  • СБУ затримала банду рейдерів
  • У Києві банда рейдерів за $7-50 тыс. відбирала чуже майно
  • СБУ затримала банду рейдерів
  • СБУ затримала банду рейдерів
У Києві банда рейдерів за $7-50 тис. відбирала чуже майно / 4 фотографии

Нагадаэмо, 22 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ Про заходи щодо протидії рейдерству.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дарницька площа у Києві зупинилася через затори (КАРТА)
Дарницька площа у Києві зупинилася через затори (КАРТА)
У Києві під час пожежі згоріла жінка
У Києві під час пожежі згоріла жінка
КМЕФ 2019
Київський міжнародний економічний форум 2019: коли і де відбудеться
Кличко і Бахматов
Кличко призначив радником мера Києва Бахматова
пожар в киеве
Пожежа в Києві: з’явилося відео палаючих автоцистерн з паливом
пожар в киеве
Горять цистерни з паливом і чутні вибухи: у Києві сталася масштабна пожежа
У Києві невідомі обстріляли поліцейських. Введений план Сирена
У Києві невідомі обстріляли поліцейських. Введений план Сирена
киев
Центр Києва може стати повністю пішохідним
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка