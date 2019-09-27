У Харківській області двоє чоловіків в автомобілі зґвалтувати 16-річну дівчину, якій запропонували підвезти.

У Харківській області до Великобурлуцького відділення поліції звернувся батько потерпілої, який розповів, що його 16-річну доньку зґвалтували.

За словами дівчини, двоє малознайомих чоловіків запропонували підвезти її до селища Великий Бурлук.

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Поблизу села Сірий Яр в машині чоловіки зґвалтували потерпілу.

Правоохоронці затримали насильників. Ними виявились місцеві мешканці 20 та 44 років.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.







Запропонували підвезти: на Харківщині двоє чоловіків зґвалтували 16-річну дівчину / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Вінницькому районі за підозрою у зґвалтуванні 12-річної доньки затримали 38-річного батька.