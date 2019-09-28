PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Зникле в Атлантиці судно затонуло: серед трьох врятованих – двоє українців

Компанія Вourbon Group повідомила, що її судно Bourbon Rhode, яке зникло в Атлантичному океані та на борту якого перебували українці, затонуло.

Bourbon Rhode

Судно Bourbon Rhode затонуло в Атлантичному океані, врятовані троє членів екіпажу.

Вони перебували в рятувальній шлюпці. Їх помітив екіпаж літака Falcon 50 ВМС Франції.

Читайте:  2,5 тонни кокаїну на борту: у Португалії затримали судно з українцями

Наразі моряки знаходяться під наглядом лікарів. Пошуки тривають.

Нагадаємо, 26 вересня в Атлантичному океані під час шторму зникло судно Bourbon Rhode, на борту якого перебували українці. В МЗС повідомили, що трьох членів екіпажу врятовано, двоє з них – громадяни України.

Джерело: bourbonoffshore.com

Фото: bourbonoffshore.com

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

МЗС України
Під час шторму в Атлантиці зникло судно з українцями на борту – МЗС
Дим виїдає очі! Чим небезпечні торф’яні пожежі та як із ними боротися
Дим виїдає очі! Чим небезпечні торф’яні пожежі та як із ними боротися
Перепис населення України: як проводять і чого очікувати
Перепис населення України: як проводять і чого очікувати
Гемофілія та альбумін: в Україні вироблятимуть препарати з плазми крові
Гемофілія та альбумін: в Україні вироблятимуть препарати з плазми крові
Оксана Забужко
Легше обдурити, аніж застрашити – Оксана Забужко про характер українців
Сливи із Закарпаття та Буковини. Чим корисні та де краще купувати
Сливи із Закарпаття та Буковини. Чим корисні та де краще купувати
Скасування мита на метал. Металурги просять Зеленського поговорити з Трампом
Скасування мита на метал. Металурги просять Зеленського поговорити з Трампом
Зузана Чапутова і Володимир Зеленський
До виконання Мінських угод: Словаччина за продовження санкцій проти РФ
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка