Компанія Вourbon Group повідомила, що її судно Bourbon Rhode, яке зникло в Атлантичному океані та на борту якого перебували українці, затонуло.
Судно Bourbon Rhode затонуло в Атлантичному океані, врятовані троє членів екіпажу.
Вони перебували в рятувальній шлюпці. Їх помітив екіпаж літака Falcon 50 ВМС Франції.
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Наразі моряки знаходяться під наглядом лікарів. Пошуки тривають.
Нагадаємо, 26 вересня в Атлантичному океані під час шторму зникло судно Bourbon Rhode, на борту якого перебували українці. В МЗС повідомили, що трьох членів екіпажу врятовано, двоє з них – громадяни України.
Джерело: bourbonoffshore.com
Фото: bourbonoffshore.com
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