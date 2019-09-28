У МЗС України повідомили про зникнення в Атлантичному океані недалеко від Мартініки судна Bourbon Rhode, на борту якого перебували наші громадяни.

В Атлантичному океані на відстані близько 1,2 тис. морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції) внаслідок шторму зникло судно Bourbon Rhode, серед членів екіпажу якого були громадяни України.

За словами заступника директора департаменту консульської служби МЗС України Василя Кирилича, пошукову операцію проводить французький морський рятувально-координаційний центр Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

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Він зазначив, що українські дипломати підтримують оперативний зв’язок з офісом компанії судновласника та регіональним центром MRCC.

Пошукова операція триває.

Нагадаємо, у січні внаслідок аварії торгового судна біля берегів Самсуна (Туреччина) загинули четверо українців.