У Київській області підліток, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння, у свій день народження влаштував ДТП. Внаслідок аварії загинув хлопець, який перебував у багажнику авто.

У місті Миронівка Київської області автомобіль, за кермом якого був 17-річний хлопець, протаранив металевий паркан та в’їхав на подвір’я приватного будинку.

– Студент декілька днів тому придбав собі авто та, схоже, вирішив похизуватися перед друзями, не маючи водійського посвідчення. Бувши вже на підпитку (1.25 проміле), у компанії ще шістьох друзів вирішив покататися, – розповіли у ГУНП у Київській області.

На швидкості хлопець не впорався з кермуванням і протаранив паркан приватного будинку, а потім авто занесло у бетонний колодязь.

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19-річний молодик, який перебував у багажнику загинув на місці, водій та шестеро пасажирів, серед яких дві дівчини, перебувають у лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.











На Київщині підліток напідпитку влаштував смертельну ДТП / 3 фотографии

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