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Факти / Надзвичайні події

У Ніжині мопед врізався в поліцейську Toyota Prius – водій у реанімації

Внаслідок ДТП у Ніжині Чернігівскої області тяжкі травми отримав водій мопеда, який виїхав на зустрічну смугу та врізався у поліцейське авто.

У Ніжині мопед врізався в поліцейську Toyota Prius

Ввечері у Ніжині автомобіль патрульної поліції повернув з вулиці Широкомагерської на Таращанську, за поворотом в нього врізався мопед.

Водій Toyota Prius відразу побачив, що йому назустріч посеред дороги їде мопед, тому зупинився, прийнявши вправо.

Проте мопед з невідомих причин виїхав з середини дороги на зустрічну смугу та врізався у переднє ліве крило поліцейського авто.

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Внаслідок удару водій двоколісного отримав тяжкі травми, його госпіталізували до реанімації. Чи був він напідпитку – встановлять лікарі.

У пасажира – незначні пошкодження, і він був дуже п’яний.

Шоломів у них не було, а в бардачку знайшли пакет з їжею та пляшками із залишками алкоголю.

  • У Ніжині мопед врізався в поліцейську Toyota Prius
  • У Ніжині мопед врізався в поліцейську Toyota Prius
У Ніжині мопед врізався в поліцейську Toyota Prius – водій у реанімації / 3 фотографии

Нагадаємо, 27 вересня внаслідок ДТП у Тернополі загинув 17-річний пасажир мотоцикла, якого зачепив автомобіль Volkswagen Tiguan.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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