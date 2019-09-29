В Одеській області 12-річний хлопець поцілив з мисливської рушниці у свого товариша.

В одному із сіл Білявського району Одеської області 15-річний хлопець перебував у гостях у 12-річного знайомого.

– Хлопець вирішив похизуватися мисливською рушницею свого діда. Він взяв зброю у руки , яка раптово вистрілила. 15-річний хлопець отримав поранення в область грудей, – розповіли у прес-службі ГУНП в Одеській області.

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Від отриманого поранення дитина померла.

Раніше Факти ICTV писали, що у Київській області підліток, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння, у свій день народження влаштував ДТП. Внаслідок аварії загинув хлопець, який перебував у багажнику авто.