Через негоду – сильний вітер, дощ та грозу – в ніч проти 1 жовтня сталося знеструмлення 102 населених пунктів у п’яти областях України.
Внаслідок сильного вітру, злив та грози вночі 1 жовтня знеструмлені 102 села в п’яти областях.
Зокрема, без світла лишилися 55 населених пунктів у Львівській, 18 – у Тернопільській, 12 – у Волинській, 9 – у Київській та 8 – у Житомирській областях.
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Синоптики попереджали про грозу та пориви вітру 15-20 м/с вночі та вранці 1 жовтня.
Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на тиждень в Україні.
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