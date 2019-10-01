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Факти / Надзвичайні події

Вітер та гроза знеструмили 102 села у п’яти областях

Через негоду – сильний вітер, дощ та грозу – в ніч проти 1 жовтня сталося знеструмлення 102 населених пунктів у п’яти областях України.

Вітер та гроза знеструмили 102 села у п’яти областях

Внаслідок сильного вітру, злив та грози вночі 1 жовтня знеструмлені 102 села в п’яти областях.

Зокрема, без світла лишилися 55 населених пунктів у Львівській, 18 – у Тернопільській, 12 – у Волинській, 9 – у Київській та 8 – у Житомирській областях.

Читайте: Погода в Україні на осінь – коли прийде похолодання та заморозки

Бригади обленерго відновлюють електропостачання

Синоптики попереджали про грозу та пориви вітру 15-20 м/с вночі та вранці 1 жовтня.

Раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди на тиждень в Україні.

Джерело: ДСНС

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