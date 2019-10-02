Під Києвом співробітники КОРД провели гучну спецоперацію, в ході якої довелося ліквідувати злочинця.

В селі Хотянівка Київської області КОРД провів гучну спецоперацію.

Співробітники підрозділу прибули вранці на місце, щоб затримати небезпечного рецидивіста, який забарикадувався у вагончику.

Під час штурму злочинець вискочив з приміщення і почав впритул стріляти в поліцейських. Двоє з них отримали відносно легкі поранення і були госпіталізовані. Від смерті поліцейських врятували бронежилети.

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Нападник був ліквідований. Ним виявився неодноразово судимий житель Грузії, який раніше стріляв в українських патрульних.

Поліцейські розглядають відео з нагрудних камер, щоб визначити чи можливо було затримати злочинця.

Нагадаємо, 22 вересня на Оболонському проспекті в Києві невідомі відкрили вогонь по співробітниках поліції.