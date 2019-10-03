В Одесі чоловік підпалив будинок своєї колишньої співмешканки через те, що вона відмовилася відновлювати з ним стосунки.

В Одесі чоловік підпалив будинок разом зі своєю колишньою цивільною дружиною. Вогонь охопив 15 кв. м. будівлі. Під час ліквідації пожежі у приміщенні була виявлена 43-річна господиня без ознак життя. За попередньою інформацією, вона отруїлася продуктами горіння.

Причину такого вчинку чоловік пояснив помстою за небажання відновлювати з ним стосунки. Після розлучення тривалий час всілякими способами намагався повернути жінку.

45-річного одесита патрульні за гарячими слідами затримали на залізничному вокзалі. Там він перебував з речами та квитком. Чоловік збирався втекти на Донбас.

Читайте: Ґвалтував вагітною та виганяв голою з дому. Мексиканець знущався над українкою

За вказаними фактами розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: 115 ч. 1 та 194 ч. 2.

До речі, у Дніпрі під час п’янки між подружжям виникла сварка, яка закінчилася вбивством.