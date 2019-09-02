У Дніпрі під час п’янки між подружжям виникла сварка, яка закінчилася вбивством.
50-річний чоловік схопив сокиру та вдарив свою 43-річну дружину по голові. Жінка померла на місці.
Її тіло, накрите простирадлом, знайшов у дворі будинку брат нападника.
Він викликав швидку допомогу та поліцію.
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Чоловіка затримали на місці події, знаряддя злочину вилучили.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.
Підозрюваного затримали, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Нещодавно у Вінницькій області 36-річну жінку намагалися згвалтувати, а потім жорстоко вбили у власному домі.
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