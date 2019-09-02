У Дніпрі під час п’янки між подружжям виникла сварка, яка закінчилася вбивством.

50-річний чоловік схопив сокиру та вдарив свою 43-річну дружину по голові. Жінка померла на місці.

Її тіло, накрите простирадлом, знайшов у дворі будинку брат нападника.

Він викликав швидку допомогу та поліцію.

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Чоловіка затримали на місці події, знаряддя злочину вилучили.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.

Підозрюваного затримали, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нещодавно у Вінницькій області 36-річну жінку намагалися згвалтувати, а потім жорстоко вбили у власному домі.