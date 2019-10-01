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Факти / Надзвичайні події

Ґвалтував вагітною та виганяв голою з дому. Мексиканець знущався над українкою

Двадцятирічна студентка Вікторія завагітніла від тирана-іноземця, який бив, ґвалтував та голою виганяв з дому.

Ґвалтував вагітною та виганяв голою з дому. Мексиканець знущався над українкою

На сьомому місяці вагітності жінка відчула, ким мексиканець Андрес є насправді. Він скаженів з будь-якого приводу. Йому завжди було мало сексу, і він ґвалтував свою обраницю.

– Я відмовляла йому в статевих стосунках, у нас їх не було, оскільки я вагітна. Ну, кожній вагітній жінці погано, мені хотілося якогось спокою. Його це дратувало, він силою це робив, – каже жертва Вікторія.

Найстрашніше, що навіть після вдоволення збоченної похоті, знущання не припинялися. Тиран виганяв вагітну й голу Вікторію за двері. Сусіди від побаченого просто жахалися.

– Він мене голу та вагітну вигнав, я сиділа оце вагітна і плакала, мені дуже було соромно, що дід мене бачить голу, – каже жінка.

Втекти від жорстокого тирана не могла, він забирав у неї телефон, документи і постійно шантажував. Мало того, що нещадно бив, одного разу ножицями ледь не повідрізав пальці.

– За волосся тягав і ногами по спині, у живіт не бив, а оце ногами по спині. Коли я була вагітна і я йому відмовила у сексі і він мені позрізав з пучками, нігті з пучками, вагітній жінці. Я на восьмому місяці була вся залита у крові, оце так з м’ясом мені повідрізав, – ділиться Вікторія.

Лише коли вона народила, якийсь час панувало затишшя. Але недовго. Чоловік почав знущатися навіть з рідного сина – змушував малого їсти зі смітники. А потім і зовсім викрав дитину та втік в Америку.

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Якщо сімейного ката-мексиканця таки знайдуть, за викрадення дитини йому загрожує до восьми років тюрми.

Більше дивіться у сюжеті Надзвичайних новин.

До речі, у Харківській області двоє чоловіків в автомобілі зґвалтувати 16-річну дівчину, якій запропонували підвезти.

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