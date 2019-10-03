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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина в центрі Херсона: поранено двох людей, введено операцію Сирена

Поліція розшукує зловмисників, які відкрили стрілянину в центрі Херсона та поранили двох чоловіків.

Стрілянина в центрі Херсона

На вулиці Тираспольській у Херсоні невідомі стріляли з автомобіля та зникли з місця події.

Внаслідок стрілянини постраждали двоє чоловіків, обох госпіталізовано.

Свідки кажуть, що зловмисники були на авто чорного кольору.

Читайте: В Одеській області 12-річний хлопець застрелив з рушниці товариша

У Херсоні ввели в дію поліцейську операцію Сирена з пошуку та затримання злочинців.

Стрілянина в центрі Херсона: поранено двох людей, введено операцію Сирена / 2 фотографии

Нагадаємо, у Києві чоловік стріляв у пасажирів тролейбусу, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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