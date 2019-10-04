У Чернівецькій області правоохоронці у колодязі виявили тіла матері та її 8-річної доньки.

У Чернівецькій області правоохоронці розшукували безвісти зниклого 20-річного жителя міста Кіцмань.

Під час розшуку поліцейські приїхала до його матері, яка з донькою мешкала окремо.

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Вдома нікого не було, тому правоохоронці почали оглядати територію господарства і помітили у криниці тіло людини.

Рятувальники дістали з криниці тіла 40-річної господині та її 8-річної доньки.

На тілах поліцейські виявили колото-різані рани, що вказують на насильницьку смерть.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпрі під час п’янки між подружжям виникла сварка, яка закінчилася вбивством.