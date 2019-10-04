Внаслідок аварійної посадки літака Ан-12 загинуло п’ятеро людей.

Катастрофа Ан-12 під Львовом забрала життя п’яти людей. Цю інформацію підтвердив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

Станом на 09.30 підрозділами ДСНС деблоковано другого члена екіпажу та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Розпочато розвантаження вантажу.

Станом на 10.00 деблоковано третього члена екіпажу. Його передали працівникам швидкої.

Двох постраждалих направили у 8-му лікарню. Ще одного у важкому стані везуть у міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

Всі троє знаходяться у тяжкому стані.

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Всього на борту перебувало вісім осіб, з них сім членів екіпажу та одна особа, що супроводжувала вантаж.

Нагадаємо, що Ан-12 був змушений здійснити аварійну посадку на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги аеропорту Львова.