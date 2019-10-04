Ан-12 був змушений здійснити аварійну посадку на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги аеропорту Львова.
Вранці 4 жовтня зник з радарів, а згодом здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львова літак Ан-12 авіакомпанії Україна Аероальянс.
Про це повідомив один із членів екіпажу, який вийшов на зв’язок о 7.29 вже після приземлення.
Літальний апарат о 7.46 було знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Львів. Наразі смуга закрита на зліт і посадку.
Аварійна посадка здійснена через те, що закінчилося пальне.
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41 людина і 7 одиниць техніки працюють над звільненням екіпажу з пошкодженого літака. Загоряння не спостерігається, заявили рятувальники ДСНС.
За даними міністра інфраструктури Владислава Криклія, на борту Ан-12 знаходилися 7 членів екіпажу і один пасажир. Спочатку глава відомства повідомив про чотирьох загиблих, а згодом виправив інформацію про три жертви авіакатастрофи. Також є постраждалі.
Нагадаємо, у США літак здійснив аварійну посадку в Атлантичний океан.
Фото: Ігор Зінкевич