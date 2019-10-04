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Факти / Надзвичайні події

Перше відео з місця аварійної посадки Ан-12 під Львовом

З’явилося перше відео з місця аварійної посадки Ан-12 під Львовом.

Перше відео з місця аварійної посадки Ан-12 під Львовом

З місця катастрофи Ан-12 під Львовом з’явилося перше відео.

На ролику видно розбитий літак і уламки, розкидані навколо.

Читайте: Причина аварії літака Ан-12 під Львовом – дві версії

Також можна побачити, як рятувальники працюють на місці аварійної посадки літака. Всього задіяно 41 людина та 7 одиниць техніки. Всі вони працюють над звільненням екіпажу з-під уламків.

Нагадаємо, що вранці 4 жовтня Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львова. Загинуло п’ятеро людини. Також є постраждалі.

Фото: Игор Зинкевич

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