З’явилося перше відео з місця аварійної посадки Ан-12 під Львовом.
З місця катастрофи Ан-12 під Львовом з’явилося перше відео.
На ролику видно розбитий літак і уламки, розкидані навколо.
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Також можна побачити, як рятувальники працюють на місці аварійної посадки літака. Всього задіяно 41 людина та 7 одиниць техніки. Всі вони працюють над звільненням екіпажу з-під уламків.
Нагадаємо, що вранці 4 жовтня Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львова. Загинуло п’ятеро людини. Також є постраждалі.
Фото: Игор Зинкевич
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