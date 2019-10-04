Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк назвав дві ймовірні причини аварійної посадки літака Ан-12 під Львовом, внаслідок чого загинули п’ять осіб.

Причиною аварійної посадки Ан-12 під Львовом могла стати помилка пілота, серед інших версій – скінчилося пальне, повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

– Наразі розглядається дві версії. Перша – закінчилося пальне, а друга – це помилка пілота, тому що літак заходив на посадку не візуально, а за приладами, – сказав він.

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За його словами, на борту літака, який виконував рейс з Іспанії до Львова, було 10 тонн вантажу.

Нагадаємо, вранці 4 жовтня літак Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львова. Загинули п’ять осіб і трьох госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості.