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Причина аварії літака Ан-12 під Львовом – дві версії

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк назвав дві ймовірні причини аварійної посадки літака Ан-12 під Львовом, внаслідок чого загинули п’ять осіб.

Аварія літака Ан-12 під Львовом

Причиною аварійної посадки Ан-12 під Львовом могла стати помилка пілота, серед інших версій – скінчилося пальне, повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

– Наразі розглядається дві версії. Перша – закінчилося пальне, а друга  – це помилка пілота, тому що літак заходив на посадку не візуально, а за приладами, – сказав він.

Читайте: Перше відео з місця аварійної посадки Ан-12 під Львовом

За його словами, на борту літака, який виконував рейс з Іспанії до Львова, було 10 тонн вантажу.

Нагадаємо, вранці 4 жовтня літак Ан-12 здійснив аварійну посадку  біля аеропорту Львова. Загинули п’ять осіб і трьох госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості.

Джерело: 112 Україна

Фото: ДСНС

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