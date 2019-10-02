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Факти / Надзвичайні події

У США в аеропорту розбився літак, багато постраждалих

Літак часів Другої світової війни розбився в аеропорту Бредлі у США.

У США в аеропорту розбився літак, багато постраждалих

Бомбардувальник часів Другої світової війни B-17 розбився у міжнародному аеропорту Бредлі в Коннектикуті (США).

Аварія сталася приблизно о 10.00 за місцевим часом. Аеропорт був закритий.

Невідомо, скільки людей було на борту літака. Поліція повідомила про велику кількість постраждалих.

Читайте: У США біля аеропорту розбився літак – є жертви

Імовірно, літальний апарат врізався у будівлю на території аеропорту.

Нагадаємо, у США літак здійснив аварійну посадку в Атлантичний океан.

Джерело: Mirror

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