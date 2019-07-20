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У США літак зробив аварійну посадку в Атлантичному океані

Легкомоторний літак здійснив аварійну посадку в Атлантичний океан.

У США літак зробив аварійну посадку в Атлантичному океані

У США літак здійснив аварійну посадку в Атлантичний океан на узбережжі американського міста Оушен-Сіті у штаті Меріленд.

У літаку перебував 23-річний пілот Тревор Х. Дейл. Він зміг вибратися з кабіни і доплисти до пляжу.

На відео видно, як повітряне судно знижується на великій швидкості і приземляється на воду.

Читайте: У США літак врізався в ангар і розбився: загинули десятеро людей

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що на Харківщині впав навчально-тренувальний літак Л-39.

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