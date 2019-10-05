У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області чоловік побив 11-річного хлопця через конфлікт з його сином.
У 72-й школі Кривого Рогу між учнями стався конфлікт після уроку фізкультури.
Батько одного з хлопців втрутився у сварку між дітьми і застосував силу. Він вдарив 11-річного школяра в обличчя.
Дитину госпіталізували в лікарню з черепно-мозковою травмою та гематомами на обличчі.
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Поліція з’ясовує всі обставини справи. Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисні легкі тілесні ушкодження.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що у Первомайську вихователька дитсадка знущалася над дітьми.
Джерело: 0564 – сайт Кривого Рогу
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