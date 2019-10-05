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Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі батько побив п’ятикласника через конфлікт з його сином

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області чоловік побив 11-річного хлопця через конфлікт з його сином.

У Кривому Розі батько побив п’ятикласника через конфлікт з його сином

У 72-й школі Кривого Рогу між учнями стався конфлікт після уроку фізкультури.

Батько одного з хлопців втрутився у сварку між дітьми і застосував силу. Він вдарив 11-річного школяра в обличчя.

Дитину госпіталізували в лікарню з черепно-мозковою травмою та гематомами на обличчі.

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Поліція з’ясовує всі обставини справи. Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисні легкі тілесні ушкодження.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що у Первомайську вихователька дитсадка знущалася над дітьми.

Джерело: 0564 – сайт Кривого Рогу

Фото: Dreamstime

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