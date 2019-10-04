У місті Первомайськ Миколаївської області вихователька дитячого садка знущалася над дітьми.

Батьки вихованців старшої групи одного з дошкільних навчальних закладів Первомайська поскаржилися на те, що 30-річна вихователька дитячого садка знущається над їхніми дітьми.

За словами дітей, вона заклеює їм роти скотчем, якщо вважає, що вони погано поводяться.

За результатами службових перевірок, виховательку звільнили з посади.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 126 КК України – побої і мордування.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до виправних робіт до одного року.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що в Одесі вихователька дитсадка знущалася над дитиною.