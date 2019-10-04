У місті Первомайськ Миколаївської області вихователька дитячого садка знущалася над дітьми.
Батьки вихованців старшої групи одного з дошкільних навчальних закладів Первомайська поскаржилися на те, що 30-річна вихователька дитячого садка знущається над їхніми дітьми.
За словами дітей, вона заклеює їм роти скотчем, якщо вважає, що вони погано поводяться.
За результатами службових перевірок, виховательку звільнили з посади.
Читайте: У Росії вихователька змусила дитину їсти з підлоги
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 126 КК України – побої і мордування.
Санкція статті передбачає покарання від штрафу до виправних робіт до одного року.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що в Одесі вихователька дитсадка знущалася над дитиною.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+