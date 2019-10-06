PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Не хотіли переробляти документи: у Казахстані лікарі залишили дитину помирати

У Казахстані лікарі не намагалися врятувати немовля, яке помилково оформили як мертвонародженого.

Не хотіли переробляти документи: у Казахстані лікарі залишили дитину помирати

У Казахстані лікарі помилково оформили одного з немовлят як мертвонародженого і помістили його в холодильну камеру навіть після того, як він подав ознаки життя.

Медики не спробували врятувати життя дитині, оскільки вже не могли підкоригувати заповнені документи.

– Після подачі дитиною ознак життя лікарі, за наявності можливості, замість вжиття невідкладних заходів вирішили діяти згідно з оформленими документами і залишити новонародженого вмирати, – розповіли в агентстві Казахстану з протидії корупції.

Читайте: Заклеювала рот скотчем: у Первомайську вихователька дитсадка знущалася над дітьми

Підозрюваними у вбивстві немовляти є глава пологового будинку та акушер-гінеколог, який приймав пологи.

Їм загрожує до 20 років ув’язнення.

До слова, у Кривому Розі чоловік побив 11-річного хлопчика через конфлікт з його сином.

Джерело: Tengri News

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Казахстані 14-річна дівчина померла через телефон
У Казахстані 14-річна дівчина померла через телефон
Серіал Чорнобиль
Після перегляду Чорнобиля ліквідатор аварії на ЧАЕС вчинив самогубство
У Казахстані горить і вибухає склад боєприпасів – евакуюють ціле місто
У Казахстані горить і вибухає склад боєприпасів – евакуюють ціле місто
Вибори у Казахстані пройшли з арештами і порушеннями – ОБСЄ
Вибори у Казахстані пройшли з арештами і порушеннями – ОБСЄ
Вибори в Казахстані 2019: результати і як розвиватимуться стосунки з Москвою
Вибори в Казахстані 2019: результати і як розвиватимуться стосунки з Москвою
Вибори в Казахстані: Токаєв перемагає з 70,76% голосів
Вибори в Казахстані: Токаєв перемагає з 70,76% голосів
Вибори у Казахстані: лідирує Токаєв, в Алмати протести
Вибори у Казахстані: лідирує Токаєв, в Алмати протести
Президентські вибори у Казахстані: хто замінить Назарбаєва
Президентські вибори у Казахстані: хто замінить Назарбаєва
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка