У Казахстані лікарі не намагалися врятувати немовля, яке помилково оформили як мертвонародженого.
У Казахстані лікарі помилково оформили одного з немовлят як мертвонародженого і помістили його в холодильну камеру навіть після того, як він подав ознаки життя.
Медики не спробували врятувати життя дитині, оскільки вже не могли підкоригувати заповнені документи.
– Після подачі дитиною ознак життя лікарі, за наявності можливості, замість вжиття невідкладних заходів вирішили діяти згідно з оформленими документами і залишити новонародженого вмирати, – розповіли в агентстві Казахстану з протидії корупції.
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Підозрюваними у вбивстві немовляти є глава пологового будинку та акушер-гінеколог, який приймав пологи.
Їм загрожує до 20 років ув’язнення.
До слова, у Кривому Розі чоловік побив 11-річного хлопчика через конфлікт з його сином.
Джерело: Tengri News