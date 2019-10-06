У Казахстані лікарі не намагалися врятувати немовля, яке помилково оформили як мертвонародженого.

У Казахстані лікарі помилково оформили одного з немовлят як мертвонародженого і помістили його в холодильну камеру навіть після того, як він подав ознаки життя.

Медики не спробували врятувати життя дитині, оскільки вже не могли підкоригувати заповнені документи.

– Після подачі дитиною ознак життя лікарі, за наявності можливості, замість вжиття невідкладних заходів вирішили діяти згідно з оформленими документами і залишити новонародженого вмирати, – розповіли в агентстві Казахстану з протидії корупції.

Читайте: Заклеювала рот скотчем: у Первомайську вихователька дитсадка знущалася над дітьми

Підозрюваними у вбивстві немовляти є глава пологового будинку та акушер-гінеколог, який приймав пологи.

Їм загрожує до 20 років ув’язнення.

До слова, у Кривому Розі чоловік побив 11-річного хлопчика через конфлікт з його сином.

Джерело: Tengri News