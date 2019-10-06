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Факти / Надзвичайні події

У барі США сталася стрілянина – четверо загиблих

В американському місті Канзас-Сіті в одному з місцевих барів сталася стрілянина.

У барі США сталася стрілянина – четверо загиблих

Четверо людей загинули і ще дев’ятьох поранено у результаті стрілянини, яку відкрив чоловік в одному з барів американського Канзас-Сіті.

За інформацією поліції, стрільця описують як чоловіка латиноамериканської зовнішності.

П’ятьох постраждалих госпіталізували.

Читайте: На Буковині в колодязі знайшли вбитими матір та її 8-річну дочку

На місці події працюють співробітники поліції, інформації про імена загиблих наразі немає.

Чоловік, який скоїв напад, втік, його розшукують правоохоронці.

До слова, у Нью-Йорку невідомий за допомогою залізної труби вбив чотирьох бездомних поки ті спали.

Джерело: ABC News

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